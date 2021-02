Estádios estão liberados para receber jogos do Campeonato Candango

PUBLICIDADE

O procedimento administrativo de fiscalização do Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), nos estádios do DF, foi arquivado. O órgão constatou que a maior parte das questões foi resolvida pelo grupo de trabalho formado pelo Governo do Distrito Federal, em junho de 2020, sob a coordenação da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Para isso, uma força-tarefa foi criada e teve o objetivo de encontrar e soluções possíveis para dúvidas presentes nos estádios, como confecção de laudos de vistoria e implementação de reformas de saneamento necessárias e adequação dos equipamentos públicos para as competições.

“Após identificarmos problemas nos laudos dos estádios, logo quando assumimos a pasta do Esporte, foi montada uma força-tarefa com vários órgãos do GDF para solucionar essas pendências e deixar os locais aptos para receberem as partidas do Candangão, dentro dos protocolos permitidos. E o Ministério Público concluiu que conseguimos solucionar essas questões”, avalia a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira de Oliveira.

Segurança

A força-tarefa foi composta por representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Vigilância Sanitária e Defesa Civil. O grupo visitou 12 estádios do DF e avaliou questões como segurança, estrutura, engenharia, acessibilidade, conforto das instalações, prevenção de combate a incêndio e condições sanitárias de higiene. Após as adequações necessárias foi possível a confecção de laudos de vistoria.

A previsão é que, neste ano, antes do início do Candangão 2021, seja realizada nova força-tarefa, novamente coordenada pela pasta do Esporte, que deve voltar a vistoriar os estádios do DF para verificar se há novas melhorias a serem feitas.

As informações são da Agência Brasília