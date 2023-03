Estádio com o nome de Pelé é inaugurado em Ruanda

A troca de nome acompanha um apelo feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o velório de Pelé

Santos

Mais um palco de futebol ao redor do planeta passou a ter Pelé em seu nome. O estádio Nyamirambo, em Kigali, capital de Ruanda, foi reaberto nesta quarta-feira (15) com o nome de Kigali Pelé.

A troca de nome acompanha um apelo feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o velório de Pelé para que todos os países do mundo tivessem um campo com o nome do Rei.

COMO É O ESTÁDIO

O campo em Kigali tem capacidade para 22 mil pessoas.

O estádio passou recentemente por um projeto de renovação em larga escala, diz a Fifa.

A obra foi financiada pelo governo de Ruanda. A entidade máxima do futebol ajudou com fundos para a reforma do gramado.

MAIS UM PRA CONTA

Ruanda segue os exemplos de Panamá, Colômbia, Cabo Verde e Guiné-Bissau ao aceitar o apelo do presidente, como informa nota da Fifa.

Gianni Infantino foi quem protagonizou a reabertura do estádio, acompanhado do presidente de Ruanda, Paul Kagame.

O mandatário da Fifa está no pais africano para participar do 73º Congresso da Fifa, que acontece esta semana em Kigali.

“Tive o prazer de assistir à inauguração do Estádio Kigali Pelé com Sua Excelência Paul Kagame e jogar uma partida com algumas lendas da FIFA, colegas de nossas associações membros, e muitas crianças hoje cedo”, postou Infantino.

“A infraestrutura parece fantástica e espero que inspire muitas meninas e meninos a praticar mais nosso belo esporte neste belo país de Ruanda!”, complementou.

O APELO DE INFANTINO

“Vamos pedir a todas as federações do mundo inteiro que nomeiem um estádio com o nome de Pelé, porque acredito que as futuras gerações têm de saber quem é Pelé”, afirmou Infantino ao chegar ao velório de Pelé no dia 2 de janeiro.