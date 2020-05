Esposa de Kobe, Vanessa Bryant encontra recado escondido de marido

PUBLICIDADE 

A esposa e viúva do astro do basquete Kobe Bryant, Vanessa Bryant compartilhou com seus seguidores um cartão, que encontrou em suas casa, do astro. O recado, achado nesta terça-feira (5), parabenizava Vanessa pelo aniversário no dia que completaria 38 anos.

Kobe morreu em um acidente de helicóptero no início deste ano, em janeiro, junto com a filha Gianna, em acidente que chocou o mundo.

Vanessa explicou que encontrou o cartão nos pertences do marido. “Encontrei um envelope rotulado como: O amor da minha vida”, disse a mulher que postou uma foto com o bilhete.

Vanessa ainda disse “Esperei para abrir hoje, assim teria um motivo para ficar ansiosa no meu aniversário. A ironia é que Kobe pediu a um artista para desenhar uma imagem minha sendo segurada por um anjo na capa do cartão”, revelou.

Ela ainda disse que se sente grata por ter as filhas ao lado, mas confessou que preferia a família toda reunida.