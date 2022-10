Espanha apoia inclusão da Ucrânia em candidatura com Portugal para sediar Copa de 2030

Tanto a federação espanhola como a portuguesa disseram que só se pronunciariam sobre a possível inclusão na coletiva de quarta-feira

O governo da Espanha mostrou nesta terça-feira seu apoio à possível inclusão da Ucrânia na candidatura conjunta com Portugal para sediar a Copa do Mundo de 2030.

“Entendo que amanhã haverá um parecer em que será levada em consideração esta possibilidade”, disse a ministra porta-voz do governo, Isabel Rodríguez, em entrevista posterior ao conselho de ministros.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, e seu colega português, Fernando Soares, têm programada uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Nyon (Suíça) para “atualizar as informações sobre a Candidatura Ibérica ao Mundial 2030”.

“Em todo caso, posso dizer que o governo com certeza apoiaria essa inclusão da Ucrânia em nossa candidatura Ibérica por uma razão importante e, neste contexto, vincular o esporte com a paz é sempre uma boa notícia”, disse Rodríguez.

O jornal britânico The Times tinha informado que a Ucrânia entraria na candidatura conjunta de Portugal Espanha como sede de um dos grupos da primeira fase do Mundial.

Perguntadas pela AFP, tanto a federação espanhola como a portuguesa disseram que só se pronunciariam na coletiva de quarta-feira.

Espanha e Portugal oficializaram sua candidatura conjunta para organizar a Copa do Mundo de 2030 no dia 5 de junho de 2021, antes de um amistoso entre suas seleções no estádio Metropolitano de Madri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A sede do Mundial de 2030 será anunciada no 74º Congresso da Fifa, em 2024.

© Agence France-Presse