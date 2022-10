Entre vaias, xingamentos, aplausos e gritos de ‘mito’, Bolsonaro vê jogo do Palmeiras

Bolsonaro viu o jogo ao lado da presidente do clube, Leila Pereira. Aplaudido e chamado de “mito” por parte da torcida, foi xingado por outra

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no Allianz Parque na noite deste sábado (22). Ele assistiu a partida entre Palmeiras e Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Bolsonaro viu o jogo ao lado da presidente do clube, Leila Pereira, no camarote. Aplaudido e chamado de “mito” por parte da torcida, foi xingado por outra. A torcida organizada Mancha Alviverde, a maior do Palmeiras, fez coro ofensivo contra o político no intervalo e foi possível ouvir pela transmissão do canal Premiere, do Grupo Globo.

A presença de Bolsonaro em estádios é comum. Em 2018 ele levantou, junto com jogadores da equipe, o troféu de campeão brasileiro. Fez o mesmo com a seleção brasileira na Copa América de 2019, no Maracanã. O presidente da República tem uma coleção de camisas de times de futebol brasileiro e já foi fotografado com várias delas. Algumas, piratas.

Neste sábado, ganhou uma com o número 22, o mesmo de sua candidatura à reeleição.

Bolsonaro, que afirma ser palmeirense, tem maior afinidade com a diretoria do Flamengo. Segundo o blogueiro Rodrigo Mattos, do Uol, Rodolfo Landim, mandatário do clube, negociou com Bolsonaro a cessão de terreno no Rio de Janeiro para a construção de estádio para a equipe.