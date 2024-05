Endrick prepara presente para funcionários do Palmeiras; veja detalhes

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Endrick preparou um presente especial para entregar aos funcionários do Palmeiras antes de sua despedida no clube.

Endrick irá entregar mais de 300 camisas com um patch especial com seu nome, uma foto e um autógrafo -o que transforma o item em único.

Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos, e queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi o jeito que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim. Endrick.

O patch é similar aos que os clubes usam após conquistas de títulos importantes. As camisas serão entregues ao longo dessa semana, a última de Endrick no Palmeiras.

Endrick faz sua despedida do Palmeiras nesta semana. Na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, o time alviverde enfrenta o San Lorenzo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O camisa 9 se apresentará à seleção brasileira no dia 3 de junho, e após a Copa América concluirá a transferência para o Real Madrid.