Endrick faz dois e Palmeiras sai na frente na final da Copa do Brasil Sub-17

Além dele, Figueiredo e Thalys também marcaram os gols da vitória do Porco na partida, e Gabriel Silva descontou para o Cruzmaltino

Com apenas 15 anos, Endrick, nascido em Brasília e base do Palmeiras, fez dois gols na goleada por 4×1 contra o Vasco, em jogo válido pela ida da final da Copa do Brasil Sub-17. Já são 80 gols em 109 jogos, sendo 83 vitórias, 17 empates e apenas nove derrotas.

Além dele, Figueiredo e Thalys também marcaram os gols da vitória do Porco na partida, e Gabriel Silva descontou para o Cruzmaltino. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (26), às 11h, em São Januário, Rio de Janeiro-RJ, e o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que leva o título no tempo normal.

Faltando menos de um mês para fazer 16 anos, Endrick está próximo de assinar seu primeiro contrato profissional, e vem empilhando marcas nas categorias de base antes de ficar à disposição do elenco principal.

Com grandes europeus interessados no passe do garoto, o Palmeiras chegou a um acordo de vínculo até julho de 2025, quando completa 18 anos, e multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais na cotação atual.