Encontro de Flávio Bolsonaro com Neymar, termina em “cancelamento” do jogador

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o jogador Neymar encontraram-se neste sábado no Rio de Janeiro. Flávio estaria acompanhando a equipe responsável por fazer o molde dos pés do atacante de Paris Saint-Germain para gravação na calçada da fama do Maracanã.

O secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Alves, também acompanhou o procedimento.

O senador parabenizou Neymar pela conquista “Você merece estar ao lado dos grandes ídolos brasileiros!”, escreveu o senador em sua conta no Instagram.

Porém os fãs do jogador não gostaram do encontro, que trataram de “cancelar” o jogador do PSG no Twitter, que recentemente já havia sido alvo de críticas no início do ano após festa de Réveillon com aproximadamente 150 pessoas.

No Instagram, o jogador bloqueou todos os comentários na publicação ao lado de Flávio Bolsonaro.

Veja algumas das críticas:

Neymar postando foto com o Flávio Bolsonaro, acho que pra mim já deu, né !🤨 — Pedro Nobre (Seattle 11-4) (@Pedroooo_10) January 3, 2021

neymar só presta em campo mesmo, impossível defender postando foto com flavio bolsonaro 🤮 — mari 🇫🇷 (@marialvarezz_) January 3, 2021

Esperava mais de você Neymar, tirando foto com o Flávio Bolsonaro '-'

Não tem mais moral cmg👍 pic.twitter.com/CBLvmxs01Z — suzi ✨ (@su___zi) January 3, 2021