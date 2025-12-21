Emprestado ao Lyon, Endrick rendeu ao Palmeiras quase R$ 280 mi desde venda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O atacante Endrick se despede temporariamente do Real Madrid rumo ao Lyon, da França, deixando bônus milionários nos cofres do Verdão desde sua venda ao clube espanhol.

VENDA, METAS E GATILHOS CONTRATUAIS

O Palmeiras já embolsou aproximadamente R$ 278 milhões com a negociação total de Endrick até dezembro de 2025. Esse montante astronômico engloba o valor fixo da transferência, as metas alcançadas ainda no Brasil e os bônus por desempenho vestindo a camisa do Real Madrid.

Apenas em solo espanhol, o jovem rendeu cerca de R$ 6,2 milhões extras ao clube alviverde. O atacante balançou as redes sete vezes e atuou como titular em nove partidas, gatilhos que dispararam pagamentos previstos em contrato, antes de sua saída para o Lyon.

A maior fatia do lucro teve origem nos 35 milhões de euros fixos acordados em 2022. Na cotação da época, esse valor representava cerca de R$ 199 milhões, dos quais o Palmeiras detinha 70% dos direitos econômicos  Endrick e sua família os outros 30%.

O Verdão também garantiu quase a totalidade do primeiro bloco de bônus de 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 70 mi na cotação da época). Esses valores foram atingidos por Endrick através de convocações para a seleção brasileira e metas de gols, enquanto ele ainda defendia as cores do Palmeiras.

O contrato prevê ainda ganhos futuros se o atleta brilhar na liga francesa. Mesmo emprestado ao Lyon, o acordo mantém gatilhos ativos que podem beneficiar financeiramente o clube paulista em caso de premiações individuais.

METAS DE ENDRICK NO REAL MADRID

Cada gol, assistência ou pênalti sofrido (se bater o pênalti após sofrer, só vale uma ação) — 35 mil euros

Cada jogo como titular do Real Madrid atuando no mínimo 45 minutos — 75 mil euros

Campeão do Campeonato Espanhol sendo titular em 8 jogos — 500 mil euros; ou se titular em 18 jogos — 1 milhão de euros

Semifinalista da Liga dos Campeões sendo titular em 3 jogos — 500 mil euros; ou se titular em 7 jogos – 1 milhão de euros

Campeão da Liga dos Campeões sendo titular em 4 jogos — 1 milhão de euros; ou se titular em 8 jogos — 2 milhões de euros

Prêmio Golden Boy ou Prêmio Kopa — 1 milhão de euros

Top-3 Bola de Ouro ou Fifa the Best — 1 milhão de euros

Vencedor da Bola de Ouro ou Fifa the Best — 2 milhões de euros