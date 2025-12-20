Corinthians estabelece prioridades para usar premiação da Copa do Brasil

FÁBIO LÁZARO E LIVIA CAMILLO

O Corinthians definiu que o destino principal da premiação conquistada na Copa do Brasil serão as pendências urgentes na Fifa.

ACORDOS ESTRATÉGICOS PARA ENCERRAR O BLOQUEIO DA FIFA

Por ter chegado na final, o Timão assegurou pelo menos R$ 53,5 milhões, montante que pode chegar a R$ 100 milhões em caso de título. A estratégia da diretoria é utilizar esse recurso como uma entrada robusta para renegociar dívidas e derrubar o transfer ban que atualmente impede o registro de novos atletas.

O foco inicial está voltado para o Santos Laguna, do México, a quem o clube deve cerca de R$ 40 milhões pela contratação do zagueiro Félix Torres. Esse débito é a origem do transfer ban em vigor desde agosto, e a cúpula alvinegra espera quitar a pendência com o clube mexicano.

A situação de Matías Rojas também é prioridade. A dívida com o meia paraguaio escalou para a casa dos R$ 40 milhões após condenações em tribunais internacionais. O jogador aceitou discutir um novo cronograma de pagamentos, o que permite ao Corinthians usar parte do dinheiro da premiação para estabelecer um fluxo que caiba no orçamento de 2026, evitando que o caso se torne uma nova sanção imediata.

Por fim, o Toluca fecha a lista de compromissos essenciais devido à compra do centroavante Pedro Raul.

Embora essa operação esteja em estágio diferente, o risco de um novo transfer ban em caso de atrasos obriga o clube a manter os pagamentos rigorosamente em dia.

‘PACOTE’ COM EMPRÉSTIMO

A diretoria planeja combinar o prêmio da competição com um empréstimo de R$ 70 milhões com a Liga Forte União (LFU), a fim de ter um respiro em caixa, uma vez que o passivo total nas instâncias da Fifa se aproxima de R$ 120 milhões.

Esse pacote financeiro visa reorganizar o calendário de pagamentos e garantir que o clube recupere sua capacidade de registrar jogadores. No contexto de caixa estrangulado do Corinthians, a gestão Stabile foca em estabelecer um fluxo mais leve em 2026, garantindo alguma “gordura” nos cofres.