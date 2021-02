Empresário de Nacho Fernández confirma acerto com o Atlético-MG por 3 temporadas

O clube brasileiro não confirma ainda a existência do acordo oficialmente, mas o agente do jogador assegurou que a negociação já foi concluída

O empresário de Nacho Fernández, Daniel González, afirmou que o meio-campista argentino acertou um contrato de três anos com o Atlético Mineiro. O clube brasileiro não confirma ainda a existência do acordo oficialmente, mas o agente do jogador assegurou que a negociação já foi concluída e ele não joga mais pelo River Plate.

Em entrevista à emissora TyC Sports, de Buenos Aires, González garantiu que Nacho Fernández será jogador do Atlético. “À noite fechamos o acordo. Os dirigentes do River Plate se comportaram muito bem. Não colocaram empecilhos”, explicou o agente, que também contou o motivo de não ter ocorrido o acerto com o Internacional, outro clube a fazer proposta pelo argentino anteriormente.

“Apareceram outras propostas antes, mas ele sempre esteve muito confortável no clube. O treinador (Marcelo Gallardo) o protegeu, ganharam tudo e então cada vez que aparecia algo sentia que tinha que dar um pouco mais à equipe. Por isso, não foi para o Internacional, mesmo sabendo que economicamente a proposta era fabulosa”, emendou González.

A boa relação do empresário de Nacho e do River com Rodrigo Caetano, antes diretor do Inter e agora no Atlético-MG, foi fundamental, segundo o agente, para a negociação ser sacramentada.

“Houve a ajuda do diretor de futebol do Atlético Mineiro, que é o mesmo do Inter de Porto Alegre e que queria levá-lo. Fica um pouco mais fácil. Então, foram detalhes para terminar, cada lado puxa um pouco e terminou. Nacho já tem 31 anos, e na conversa que tivemos com o presidente (do River, Rodolfo D’Onofrio), ele me prometeu que se conseguissem algo que o River pretendesse, o venderia. E cumpriu. Estamos muito agradecidos. E conseguimos fazer”, completou.

Ele também destacou que a ideia de Nacho é retornar no futuro à Argentina e se aposentar no River, onde é muito querido e tratado como ídolo. “Esperamos voltar, terminar os três anos no Brasil e tomara que possa se aposentar no River. Ele deixa uma boa imagem e está agradecido a todos”, comentou o empresário.

De acordo com o Diário Olé e o canal TyC Sports, da Argentina, o Atlético vai pagar cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 32 milhões) ao River Plate pela aquisição do jogador, além de bônus de produtividade caso o meia alcance as metas estipuladas no contrato.

Nacho Fernández conquistou sete títulos com a camisa do River Plate. O principal deles é a Copa Libertadores de 2018 ante o Boca Juniors em uma final histórica disputada em Madri. Além disso, venceu três taças da Copa Argentina (2016, 2017 e 2019), a Supercopa de 2018 e duas Recopas Sul-Americana (2016 e 2019).

No total, em cinco temporadas, desde sua chegada do Gimnasia La Plata, em 2016, o experiente meio-campista disputou 186 partidas pelos Millionarios, com 31 gol marcados e 24 assistências. Ele deve desembarcar em Belo Horizonte ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

