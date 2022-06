Em tratamento, Jô é visto em roda de samba durante derrota do Corinthians

Jô ficou de fora da partida para tratar de um trauma sofrido no final de maio, e ao invés de acompanhar o jogo, estava em uma roda de samba

Na noite de ontem (7), o Corinthians, líder do Brasileirão, visitou o Cuiabá, na zona de rebaixamento, na Arena Pantanal, e acabou derrotado por 1×0. Entretanto, o revés foi ofuscado pelo atacante Jô, que nem em campo estava.

Em tratamento por um trauma na perna sofrido no empate contra o Always Ready no dia 26 de maio, Jô não viajou para Cuiabá. Entretanto, ao invés de estar em respouso se recuperando, o atacante foi visto participando de uma roda de samba enquanto o jogo estava em andamento.

Enquanto o técnico Vitor Pereira preferiu não se posicionar prontamente, o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, falou que o vídeo será analisado com calma. “Vamos falar com o jogador assim que chegarmos no CT. Se o contexto do vídeo for o que parece, eu classifico como inaceitável esse tipo de comprtamento. Não é algo correto, não é compatível com um atleta profissional”, afirmou.

No vídeo que tem circulado, é possível ouvir uma voz falando “o homem está preocupado com o Corinthians, sofre, Corinthians, sofre”, enquanto Jô toca um instrumento musical. Não é possível concluir que o estabelecimento está localizado em São Paulo, mas o duelo entre o Cuiabá e o clube paulista estava sendo transmitido no telão.

Com um jogo a mais, o Timão segue na liderança do Brasileirão, mas pode perder a ponta a depender dos resultados de Palmeiras e Atlético Mineiro, que ainda jogam na rodada. No próximo jogo, o Corinthians enfrenta o Juventude no sábado (11), às 16h30, na Neo Química Arena.