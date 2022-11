Em ritmo de treino, Espanha vence Jordânia em último jogo antes da Copa

A Espanha venceu a Jordânia por 3 a 1 nesta quinta-feira (17), em um lotado Estádio Internacional de Amã no último amistoso preparatório para a Copa

Parecia um treino. Com muitos testes e sem fazer muita força, a Espanha venceu a Jordânia por 3 a 1 nesta quinta-feira (17), em um lotado Estádio Internacional de Amã no último amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

A Espanha começou bem o jogo e abriu o placar antes dos 15 minutos. Ansu Fati, aos 13, recebeu na grande área e bateu rasteiro para fazer o primeiro. Depois, aos dez minutos da segunda etapa, Gavi teve bastante espaço para finalizar e aumentou a vantagem.

Aos 39 minutos, Nico Williams dominou bem com a esquerda e bateu forte para o gol. Al Dardour, nos acréscimos, marcou o gol de honra da Jordânia.

No Grupo E da Copa do Mundo, a Espanha estreia no torneio na próxima quarta-feira (23), às 13h (de Brasília.) Os comandados de Luís Enrique enfrentam a Costa Rica na primeira rodada. Alemanha e Japão completam a chave.

O JOGO

A Espanha começou bem o jogo e logo criou algumas boas chances, chegando rápido ao gol. Aos 13 minutos, Marco Asensio deu um ótimo passe para Ansu Fati. Livre dentro da grande área, o atacante do Barcelona bateu rasteiro. O chute saiu fraco, mas a bola passou por baixo do goleiro e entrou.

A partir desse momento, os espanhóis reduziram a velocidade e, mesmo trocando muitos passes, e dominando quase completamente a posse de bola, só chegaram com perigo em outro chute de Ansu Fati, de fora da área, que passou por cima.

A Jordânia criou uma grande oportunidade para empatar, mas não aproveitou. Al Naimat pressionou a saída de bola espanhola e conseguiu o desarme. Ele invadiu a área e soltou a bomba. Robert Sanchez, bem posicionado, fez uma grande defesa e evitou o empate.

No intervalo, Luis Enrique promoveu as entradas de Azpilicueta -na vaga de Carvajal- e Raya -na vaga de Robert Sanchez. O goleiro reserva, aparentemente, entrou desligado na partida.

Em um lance bastante inusitado logo no segundo minuto da etapa complementar, Raya se precipitou após um lançamento errado da seleção da Jordânia, e agarrou a bola fora da área. O árbitro não notou o que aconteceu, mas marcou a falta para os anfitriões depois de alguns protestos. Felizmente para o arqueiro espanhol, a cobrança foi bem ruim.

Se a Espanha jogou em ritmo de treino durante boa parte do primeiro tempo, um jogador destoou, parecendo mais interessado que os demais: Gavi. O meio-campista do Barcelona – que jogou com a camisa 9 – aproveitou a marcação frouxa dos donos da casa e se movimentou muito com a bola, chegando perto da área algumas vezes.

No segundo tempo, o jogador foi premiado. Aos dez minutos, Gavi aproveitou uma bola mal afastada pela defesa da Jordânia, e dominou na grande área. Com muita liberdade, ele ajeitou para a perna esquerda e bateu forte para aumentar a vantagem espanhola.

Mesmo após muitas mexidas no time, a Espanha continuou superior em campo. E foram os reservas que construíram toda a jogada do terceiro gol espanhol.

Aos 39 minutos, Yeremi Pino dominou na intermediária e deu um passe forte para Nico Williams. O camisa 12 dominou bem com a perna esquerda, tirando o zagueiro, e invadindo a área. Livre, ele bateu forte, cruzado, e fechou o placar.

Nos acréscimos da segunda etapa, após um cruzamento para a área, Azpilicueta falhou na hora de afasta. Al Dardour apareceu nas costas do lateral, dominou e tocou na saída de Raya.