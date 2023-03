Em meio a desafios, ciclista supercampeão do DF vai a Copa Brasil de BMX em Salvador

Em meio às dificuldades da falta de patrocínio, o ciclista brasiliense Wellington Fernandes se destaca no cenário nacional de bicicross

Por: Marcos Nailton

Brasília está muito bem representada na próxima etapa da Copa Brasil de BMX que ocorre em Salvador, Bahia, no próximo sábado (11) e domingo (12). O supercampeão brasiliense, Wellington Fernandes, é destaque com os seus 16 títulos de Campeão Brasileiro de bicicross, atualmente, é o terceiro colocado no ranking nacional e precisa enfrentar obstáculos para continuar praticando em alto nível a modalidade.

Wellington Fernandes do Nascimento, 46 anos, seria um grande ídolo nacional caso o bicicross tivesse uma maior visibilidade no Brasil. Influenciado por um primo, em 1984 começou a competir e até hoje não se desvencilhou do esporte. Há mais de 30 anos, é um dos principais destaques da modalidade, além dos títulos nacionais, o atleta foi campeão brasiliense e do Centro Oeste por quantidades que ele mesmo perdeu as contas.

Agora em Salvador, o ciclista irá competir em duas categorias, na Expert 40 a 49 anos, aro 20, e na categoria Cruiser 45/49 anos. Quando mais novo, Wellington já foi campeão em quase todas as outras categorias. Por não possuir patrocínio, a paixão pela bicicleta é o que move o ciclista, já que ele precisa custear todas as despesas com equipamentos, mobilidade e estadia para participar do campeonato.

“Não tenho nenhum patrocínio, nenhum apoiador, a não ser a minha família, amigos e os atletas que sempre dão um jeito de nos ajudar. Enquanto o pessoal que vai disputar comigo consegue chegar um pouco antes na competição, eu chego quase em cima da hora e mesmo assim sempre estou figurando entre os três primeiros nos campeonatos”, realçou Wellington Fernandes.

A disputa de bicicross reunirá, ao todo, 200 atletas entre amadores e profissionais. A competição vale para o ranking nacional classe C2 da Confederação Brasileira de Ciclismo e terá 38 categorias oficiais para homens e mulheres, com idade a partir de 5 anos e contando com veteranos acima de 55. São esperados a presença de atletas vindos de 19 estados do país. Além de Wellington, outros três competidores do Distrito Federal estarão presentes na etapa.

“Essa será a minha primeira competição do ano, diferente da rapaziada que irá competir comigo que já vem de no mínimo três competições. Estou me sentindo confiante, acredito que a minha preparação foi bem feita e agora é colocar em prática o nosso conhecimento”, frisou o atleta.

Escolinha para os pequenos

De forma gratuita, Wellington ensina a prática para vinte crianças de baixa renda na pista de bicicross do Cave, no Guará 2. Apesar de ter amor pelo que faz, o ciclista relatou que enfrenta diversas dificuldades para manter o projeto de pé, já que ele não recebe incentivos do governo para o desenvolvimento do esporte.

“Dos 20 alunos, alguns já estão participando de competições regionais e nacionais. Isso me deixa muito feliz por saber que estou ajudando e formando atletas, até porque é tudo feito na raça, não tem nenhum incentivo e muito menos alguma renda pra fazer o projeto andar, diferente dos outros estados onde o poder público apoia e investe bastante”, destacou.

Segundo o ciclista, é bem gratificante ver seus alunos crescendo no meio esportivo em que ele já dedicou grande parte da sua vida. “Minha intenção é trazer as crianças da periferia para fazer o esporte e com certeza lapidar talentos que infelizmente não tem condições de comprar uma bicicleta e equipamentos para a prática do esporte, que é olímpico”, disse Wellington Fernandes.

Desafio na Argentina

Após a etapa em Salvador, o próximo desafio do ciclista é em Buenos Aires, na Argentina. O atleta irá participar da primeira e segunda etapa da Copa Latinoamericana de BMX 2023, que se inicia no dia 25 de março. “Estou muito confiante em manter o alto nível no bicicross e conseguir um ótimo resultado na Argentina”, contou Wellington Fernandes.