Em jogo com primeiro cartão vermelho da Copa, Irã é superior e vence Gales

O Irã foi superior no jogo e chegou a mandar duas bolas na trave, mas conseguiu os dois gols nos acréscimos

Na estreia da segunda rodada da Copa do Mundo, Gales e Irã se encontraram no Ahmed bin Ali Stadium. O jogo poderia definir o primeiro eliminado da competição, já que o Irã foi derrotado por 6×2 na estreia para a Inglaterra e, caso perdesse novamente, não teria mais chances de se classificar.

Já o País de Gales estreou com um empate com sabor de vitória no jogo passado. A equipe perdia por 1×0 para os Estados Unidos, até que, aos 82′, Bale deixou tudo igual com gol de pênalti.

O Irã entrou em campo com uma mudança em relação ao jogo de estreia, já que o goleiro Alireza Beiranvand sofreu um choque de cabeça e acabou fraturando o nariz. Hossein Hosseini assumiu a titularidade.

Desde o começo do jogo o Irã se mostrou superior, e chegou a abrir o placar quando o relógio marcava 15 minutos em um típico gol de ‘video game’, anotado por Gholizadeh, que estava em posição irregular. Gales, que tem como seu principal jogador Gareth Bale, não conseguia se encontrar no jogo.

Na volta do intervalo, pouco mudou. Irã seguia pressionando enquanto Gales mal chegava ao ataque. A melhor chance da equipe asiática aconteceu aos 5′, quando teve duas oportunidades de abrir o placar. Azmoun invadiu a área em velocidade e chutou forte, na trave. Na sobra, Gholizadeh arriscou de fora da área e, masi uma vez, viu a bola explodir no poste. Azmoun ainda teve a oportunidade de cabecear, mas o goleiro galês ficou com a bola.

O Irã seguiu se lançando ao ataque, e em um desses lances, Hennessey, o goleiro de Gales, saiu da área e acertou o rosto do jogador iraniano com o joelho. O VAR foi chamado e ele acabou expulso – o primeiro cartão vermelho da Copa do Mundo 2022.

Com nove minutos de acréscimos e um jogador a mais, a pressão iraniana aumentou. Aos 52′, a zaga europeia afastou mal e a bola sobrou para Cheshmi encher o pé e abrir o placar. Três minutos depois, o Irã saiu em contra-ataque e Rezaeian recebeu na entrada da área e marcou de cavadinha para dar números finais ao duelo.

Como fica?

Com o resultado, o País de Gales vai depender de uma boa vitória diante da Inglaterra na última rodada, que acontece na terça-feira (29), além de um empate entre Irã e Estados Unidos, duelo marcado para o mesmo dia e horário, às 16h.

Mais tarde, às 16h, Inglaterra e Estados Unidos se enfrenta, e se vencer, o time inglês já garante a classificação para a próxima fase.