Em crise, Flamengo pega Coritiba e busca 1ª vitória com Ceni

LÉO BURLÁ

SÃO PAULO, SP

A eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil deixou marcas no Flamengo, mas há a convicção de que a escolha por Rogério Ceni como treinador ainda trará frutos em muito breve. E o novo comandante tentará sua primeira vitória neste sábado (21), às 19h, no Maracanã, contra o Coritiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de o comandante somar duas derrotas -incluindo um impactante 3 a 0 no Morumbi- e um empate, jogadores e diretoria são unânimes quanto aos elogios em relação ao trabalho. Em um curto espaço de tempo, Ceni conseguiu dar novo ânimo ao grupo e já estabeleceu um elo de confiança considerado importante.

O trabalho de Domènec Torrent não encontrava resistências na convivência, mas o grupo, ainda muito impactado pela passagem de Jorge Jesus, sentiu a diferença na intensidade e esmoreceu.

Sob o novo comando, a sensação no Ninho é que houve uma injeção de ânimo que não se via com o espanhol. Ceni aumentou a carga de intensidade nos treinamentos e tem conseguido ser mais didático que seu antecessor.

Com as credenciais aprovadas, o treinador busca os resultados. Depois da desclassificação, o Fla vê seu leque de opções diminuir e a ordem é mirar no Brasileiro. Embora o Coritiba brigue na parte baixa da tabela, o duelo ganhou peso de “final” no Flamengo.

Como o time não vence desde o dia 4 de novembro (vitória por 3 a 2 sobre o Athletico), a mobilização é para que a partida em casa possa ser o marco de uma retomada. Se vencer, o time assume a liderança e terá de secar os rivais diretos para terminar a rodada na ponta.

A necessidade pelos três pontos e a volta da confiança se amplia à medida que a Copa Libertadores se aproxima. Nas duas próximas terças-feiras (24/11 e 1/12), os atuais campeões decidem a sua sobrevivência na competição contra o argentino Racing. Encarar os portenhos com o espírito renovado é considerado fundamental para o sucesso na caminhada pelo tricampeonato continental.

No Brasileiro, o Flamengo soma 36 pontos e está em quarto lugar. Com o mesmo número de pontos estão São Paulo (com três jogos a menos) e Internacional. A liderança pertence ao Atletico-MG, com 38. Na competição nacional, o último triunfo aconteceu no dia 18 de outubro -5 a 1 sobre o Corinthians. Depois disso, levou goleadas de São Paulo e Atlético-MG e empatou com Inter e Atlético-GO.

Para o jogo deste sábado, Ceni deve ter o retorno do lateral direito Isla. Everton Ribeiro também começa a partida. Mas como existe a necessidade de preservar jogadores para o duelo contra o Racing pela Libertadores, no dia 24, é possível que Arrascaeta e Bruno Henrique não atuem.

O Coritiba também está repleto de problemas, muitos deles em decorrência de contaminações de Covid-19 no elenco. Com apenas quatro pontos somados nos últimos 15 disputados, o time paranaense ocupa o 18º lugar, com 20 pontos.

Como o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 23 pontos (Vasco), as chances são pequenas para o Coritiba terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira, Renê; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta (Vitinho); Vitinho (Michael), Bruno Henrique (Lincoln). T.: Rogério Ceni

CORITIBA

Wilson; Maílton, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Matheus Salles, Matheus Galdezani, Matheus Oliveira, Giovanni Augusto; Neílton, Robson. T.: Rodrigo Santana

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

