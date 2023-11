Em busca do título do Brasileirão, Botafogo anuncia Tiago Nunes como novo técnico

Antes de chegar em terras cariocas, o treinador estava comandando o Sporting Cristal, do Peru. O contrato fechado com o Botafogo foi até o final de 2025

É oficial: Tiago Nunes é o novo técnico do Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube carioca nesta quinta-feira (16), e ele assume no lugar de Lúcio Flávio, que colecionou uma sequência de resultados ruins.

Antes de chegar em terras cariocas, o treinador estava comandando o Sporting Cristal, do Peru. O contrato fechado com o Botafogo foi até o final de 2025.

A missão deste ano não é fácil. O Botafogo liderou o Brasileirão por grande parte do campeonato, chegando a abrir 13 pontos de vantagem, mas perdeu a ponta após seis jogos sem vitórias. Porém, tem um jogo a menos que o vice-líder, o Palmeiras. Restam cinco jogos para o término do torneio. Caso vença o Fortaleza na próxima quinta (23), retoma a ponta.

Com passagens por Corinthians, Grêmio e Athletico Paranaense, onde conquistou a Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019, Tiago Nunes teve o primeiro contato com os jogadores do Botafogo ontem, e já comandou duas sessões de treinamento.

“Um prazer estar aqui, muito obrigado por essa recepção, espero que a gente possa, sem dúvida nenhuma, fazer um grande trabalho à frente desse gigante do futebol brasileiro”, disse o treinador em um vídeo publicado nas redes sociais.