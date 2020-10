Em busca de equilíbrio, Atlético-MG enfrenta o Sport

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O técnico Jorge Sampaoli tem um desafio difícil no comando do Atlético-MG: encontrar um equilíbrio para a equipe, que tem o melhor ataque da competição (31 gols marcados em 17 jogos), mas não regula da mesma forma na defesa. É que o Galo sofreu 20 gols, apenas oito a menos que o lanterna Goiás.

E o Sport é o primeiro adversário do Atlético-MG na busca de encontrar um balaço melhor entre ataque e defesa. O Atlético-MG encara os pernambucanos neste sábado (24), às 21h, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os números atuais do Atlético-MG, pelo menos em relação ao setor de defesa, são piores do que os de 2019. No ano passado, o time que era comandado por Rodrigo Santana sofreu 18 gols em 17 jogos. O Galo de Sampaoli já levou dois gols a mais e tem um jogo a menos em relação à estatística da temporada passada.

E é essa falta de “balanço” entre ataque e defesa que faz o Galo perder pontos importantes no Brasileirão. Tanto que depois de segurar a liderança por sete rodadas consecutivas, acabou sendo ultrapassado por Internacional e Flamengo, no momento em que Sampaoli vive sua pior fase à frente da equipe.

“É porque, quando a gente ganha, esquecem um pouco da defesa, e, quando perde, começam a falar. A gente tem que manter sim esse equilíbrio. E a gente já está trabalhando em cima disso, para que possamos não tomar tantos gols. Eu sempre falo que se a gente não tomar gol, a gente está mais perto da vitória porque a gente cria bastante”, analisou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

O Atlético-MG vem de uma derrota para o Bahia, mas a má fase vai além disso porque o a equipe só ganhou quatro pontos nos últimos 12 disputados. No total, o time de Sampaoli soma 31 pontos e tem três a menos que Internacional, que se enfrentam no domingo (25). O Galo tem também uma partida a menos que seus concorrentes.

Para o jogo deste sábado, o Atletico-MG não tem problemas e deve ir a campo com seu time considerado titular. A novidade entre os relacionados é o meia argentino Zaracho. Contratado do Racing nesta semana, ele deve ficar no banco de reservas.

O Sport também não vive bom momento. Depois de sair da zona de rebaixamento e integrar o G-6, a equipe pernambucana sofreu quatro derrotas consecutivas. Com isso, caiu para o 12º lugar, com 20 pontos. Diante do Atlético-MG, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o zagueiro Iago Maidana e com o volante Marcão.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Alan Franco, Nathan; Savarino, Eduardo Sasha, Keno. T.: Jorge Sampaoli

SPORT

Luan Polli; Patric, Chico, Adryelson, Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Ricardinho, Thiago Neves, Lucas Mugni; Leandro Barcia, Marquinhos. T.: Jair Ventura

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

