Em resultado ruim para os dois, Colômbia e Paraguai empatam sem gols

A Colômbia ampliou seu jejum de gols nesta terça-feira ao empatar em 0 a 0 com o Paraguai em casa, o que a faz cambalear na briga por uma das vagas diretas na Copa do Mundo do Catar-2022

Por Agence France-Presse

Embora o técnico colombiano Reinaldo Rueda tenha escalado uma equipe ofensiva desde o início com o retorno do talentoso James Rodríguez como titular, os paraguaios resistiram ao ataque no jogo disputado na quente Barranquilla.

A Colômbia, com 17 pontos, ocupa a quarta posição na tabela, que dá uma vaga no Mundial, mas terá que torcer para que o Chile não derrote o Equador (em duelo que também é disputado nesta terça) para se manter na colocação.

Já o Paraguai (9º com 13 pontos) que tampouco conseguiu encontrar a vitória com seu novo técnico – o argentino Guillermo Barros Schelotto – com uma derrota e este empate, está mais longe do Catar.

Ficha técnica:

Estádio: Metropolitano (Barranquilla)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Cartões amarelos:

Colômbia: Cuellar (22), Lerma (40), Valoyes (50)

Paraguai: Balbuena (7)

Expulsões:

Paraguai: Cubas (84)

Escalações:

Colômbia: David Ospina – Juan Cuadrado, Davinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno – James Rodríguez (Cristian Duque, 80), Gustavo Cuellar (Víctor Cantillo, 46), Jefferson Lerma (Rafael Borré, 80), Luis Díaz – Luís Muriel (Diego Valoyes, 46), Miguel Borja (Duvan Zapata, 46). Técnico: Reinaldo Rueda.

Paraguai: Anthony Silva – Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso (Hector Martínez, 76) – Carlos González (Luis Amarilla, 72), Mathias Villasanti, Adrián Cubas, Matias Rojas (Oscar Romero, 54), Miguel Almirón – Braian Samudio (Braian Ojeda, 72). Técnico: Guillermo Barros Schelotto.