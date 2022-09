EA Sports dá destaque ao futebol feminino na última edição do ‘FIFA’

Pela primeira vez, uma jogadora vai aparecer na capa do jogo e a escolhida foi Sam Kerr, atacante australiana que joga pelo Chelsea

Prestes a trocar o nome para ‘EA Sports FC’ em 2024, o famoso jogo de simulação de futebol ‘FIFA’ chega ao mercado no dia 30 de setembro com uma versão que dá destaque ao protagonismo do futebol feminino nos últimos anos.

Pela primeira vez, uma jogadora vai aparecer na capa do jogo e a escolhida foi Sam Kerr, atacante australiana que joga pelo Chelsea. A atleta vai ilustrar a capa do FIFA 23 ao lado do francês Kylian Mbappé.

Desenvolvido pela americana Electronic Arts (EA) em 1993, o jogo se tornou líder incontestável de vendas graças às suas licenças, que permitem utilizar os nomes reais dos jogadores, equipes, estádios e competições.

Por trás da mudança de nome está o fim do acordo da EA com a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Segundo alguns meios de comunicação, o aumento de US$ 150 milhões para US$ 250 milhões do custo para a utilização do nome da federação fez a empresa americana decidir por renomear o jogo a partir de 2024.

Apesar disso, a EA Sports mantém os acordos com as ligas e federações nacionais, podendo assim seguir com o catálogo de mais de 19 mil jogadores de futebol.

De acordo com estatísticas publicadas pela empresa no início de 2023, o jogo já vendeu mais de 325 milhões de exemplares, assegurando o posto de ‘game’ de simulação mais vendido da história.

“Esta maior visibilidade que uma marca global como a EA Sports vai dar ao nosso campeonato, nossas equipes e nossos jogadores não pode ser subestimada”, disse Navin Singh, diretor comercial da Federação Inglesa (FA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexia no topo

A última vencedora do troféu Bola de Ouro, a espanhola Alexia Putellas, tem a maior pontuação no jogo entre todos os jogadores, incluindo as grandes estrelas do futebol masculino.

A atleta do Barcelona, que atualmente está se recuperando da grave lesão no joelho que a impediu de disputar a Eurocopa feminina em julho deste ano, soma 92 pontos, ultrapassando Mbappé, Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski e Kevin de Bruyne, que têm 91 pontos cada.

Outra novidade bastante aguardada é que será possível jogar com o AFC Richmond, equipe fictícia da série de TV ‘Ted Lasso’, da Apple TV.

© Agence France-Presse