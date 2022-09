O Independiente Del Valle venceu o Melgar por 3×0 na noite de ontem, em casa, e está muito perto de confirmar a vaga na final

Na noite desta quinta-feira (1), o São Paulo visita o Atlético Goianiense para um duelo brasileiro na semifinal da Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30, no Serra Dourada, já que o estádio do Dragão, o Antonio Accioly, não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol, de 20 mil lugares. A partida será transmitida pela Conmebol TV.

O Independiente Del Valle venceu o Melgar por 3×0 na noite de ontem, em casa, e está muito perto de confirmar a vaga na final da competição.

Pelo Brasileirão, as equipes se enfrentaram apenas no primeiro turno, quando o São Paulo, mesmo fora de casa, levou a melhor, vencendo por 2×1. Na ocasião, Luciano marcou duas vezes e Marlon diminuiu para o Dragão.

Atlético Goianiense

A equipe goiana não vive um bom momento, ocupando a 19ª colocação no Brasileirão, com apenas cinco vitórias em 24 jogos. A última foi exatamente contra o rival Goiás, o que ocasionou na demissão do técnico Jorginho às vésperas de um mata-mata.

Rapidamente, a equipe foi ao mercado e contratou Eduardo Baptista, que já mostrou nos treinamentos que mudará o esquema tático do Dragão para o 4-4-2. Luiz Fernando, cumprindo suspensão, e Willian Maranhão, que não foi inscrito, são os desfalques.

São Paulo

Rogério Ceni já havia avisado que focaria nas copas, mas com a derrota por 3×1 em casa na Copa do Brasil para o Flamengo, a melhor chance de título no ano e, consequentemente, vaga na próxima Libertadores, vira a Sul-Americana. No Brasileirão, a equipe ocupa apenas a 13ª colocação.

Para hoje, Jandrei, que estava lesionado, volta ao time. Gabriel Neves se recuperou de contusão e estará à disposição. Arboleda, Caio, Miranda, Nikão e André Anderson estão no DM, mas Ferraresi foi inscrito na competição e poderá jogar.

Ficha técnica

Atlético Goianiense x São Paulo

Estádio Serra Dourada, Goiânia-GO – 01/09/2022, às 21h30 – jogo de ida da semifinal da sul-Americana

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Quarto Árbitro: José Argote (VEN)

Árbitro de Vídeo (VAR): Juan Soto (VEN)