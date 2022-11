Dudu atinge marca de 400 partidas e Abel define Palmeiras para o jogo da taça

O camisa sete do Palmeiras tem uma marca pessoal também para comemorar: ele vai completar 400 partidas pelo clube.

Ídolo da torcida e referência técnica para os companheiros o atacante Dudu está confirmado para o jogo desta quarta, diante do América-MG, em confronto que vale a entrega antecipada da taça do Campeonato Brasileiro. Mas além do caráter festivo, o camisa sete do Palmeiras tem uma marca pessoal também para comemorar: ele vai completar 400 partidas pelo clube.

“É muito significativo para um jogador completar 400 jogos em um clube tão grande como o Palmeiras. São vários títulos. Fico honrado por isso e agradeço a Deus por me dar saúde e é aos torcedores que sempre me trataram com carinho. Espero completar 500, 600, 700 jogos com a camisa do Palmeiras”, afirmou Dudu.

Nesse 399 duelos a serviço do time paulista, as conquistas vieram no atacado. Ele levantou os troféus da Copa do Brasil de 2015, dos Brasileiros de 2016 e 2018, da Libertadores de 2020 e 2021 e ainda o Estadual deste ano. A taça mais recente é a edição do Nacional deste ano.

Com a larga permanência no clube, as marcas de Dudu vão aumentando gradativamente. É o 17º jogador com mais partidas na história do Palmeiras, o sexto maior campeão (nove títulos) e o quarto maior campeão brasileiro (três conquistas). Antes dele, o último jogador a atingir a marca de 400 jogos pelo Palmeiras tinha sido o goleiro Marcos na temporada de 2008.

Apesar do clima de festa, Dudu antecipou que os jogadores vão levar a partida a sério. “O time deles está brigando para ir à Libertadores. Vem fazendo um grande segundo turno e conseguiu uma boa vitória fora de casa (nos 4 a 1 sobre o Bragantino na última rodada). Mas vamos entrar para fazer o melhor e ganhar o jogo. Não pode ser diferente”, garantiu o camisa sete.

O Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e o técnico Abel Ferreira praticamente definiu a equipe que enfrentar os mineiros. O lateral Piquerez e o atacante Endrick, poupados na última partida, devem retornar. Após cumprir suspensão, Gustava Scarpa reaparece para reforçar o meio-campo.

Dudu e Rony completam o ataque ao lado da joia palmeirense enquanto Danilo e Zé Rafael compõem o meio com Scarpa. Na defesa, Gustavo Gómez e Murilo formam o miolo de zaga e Marcos Rocha atua pelo lado direito.