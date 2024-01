Dorival pede homens de confiança à CBF após Diniz ficar sozinho na seleção

Dorival Júnior pediu “escudos” ao presidente da CBF. Ele argumentou com Ednaldo Rodrigues que precisa de amparo

EDER TRASKINI, LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E LEO BURLÁ

(UOL/FOLHAPRESS)

O técnico Dorival Júnior quer ter homens de confiança na cúpula de futebol da CBF.

Dorival Júnior pediu “escudos” ao presidente da CBF. Ele argumentou com Ednaldo Rodrigues que precisa de amparo para assumir o comando da seleção brasileira.

O treinador não quer repetir o que houve com Fernando Diniz. O comandante do Fluminense precisava tomar decisões além do campo, como os cortes de Antony e Lucas Paquetá.

Dorival exigiu paz para trabalhar e poder tocar o futebol. Ele não quer se envolver em decisões que não digam respeito ao dia a dia da seleção. Ednaldo concordou, prometeu reformular o organograma e o presidente consulta Dorival sobre as opções.

A CBF procura um ou dois dirigentes para serem o elo entre Ednaldo, comissão técnica e elenco. A ideia da entidade é resolver até a próxima semana.

QUEM PODE VIR?

A CBF analisa vários profissionais, dos mais diferentes estilos. O presidente Ednaldo Rodrigues tem feito vários contatos no meio do futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário ideal é ter um diretor com perfil de executivo, e um “boleiro”: profissional com experiência em campo e boa relação com os atletas.

Um dos executivos bem avaliados é Rodrigo Caetano, do Atlético-MG. Thiago Scuro também agrada, mas dificilmente sairá do Monaco (FRA).

Filipe Luis recusou convite para ser coordenador da CBF. Outros vários ex-jogadores são analisados.

Dorival Júnior já aprovou a ideia da mescla entre ex-atleta e um diretor. O São Paulo, ex-clube, do técnico, tem Muricy Ramalho e Rui Costa no comando do futebol.