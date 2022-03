Doncic supera LeBron James, Dallas vence e deixa Lakers distantes dos playoffs da NBA

No antigo Staples Center, agora Arena Krypto, em Los Angeles, os visitantes começaram muito bem e foram logo abrindo vantagem

A imagem de LeBron James sentado no banco de reservas, extenuado, retrata bem a situação do Los Angeles Lakers na NBA. Dependendo muito de seu astro, a equipe já não consegue se impor diante dos adversários e vai ficando cada vez mais distante dos playoffs. Enquanto teve fôlego, o camisa 26 equilibrou as ações diante do Dallas Mavericks. No fim, porém, Luka Doncic definiu, impondo a terceira derrota seguida para a equipe da Califórnia, com 109 a 105.

No antigo Staples Center, agora Arena Krypto, em Los Angeles, os visitantes começaram muito bem e foram logo abrindo vantagem, chegando ao intervalo com tranquilos 71 a 56 com bom desempenho dos armadores. Além do esloveno Doncic se destacar – foi o cestinha do time com 25 pontos -, Jalen Brunson também estava inspirado.

LeBron equilibrou as ações em um terceiro período perfeito dos Lakers. Com três bolas seguidas de três pontos, o astro garantiu uma sequência de 25 a 7 para o time virar em 81 a 78 e resgatar as esperanças na partida.

Com Russell Westbrook apagado e LeBron cansado no período final, Doncic apareceu para recolocar o Dallas em vantagem. Depois de anotar somente dos pontos em 7min23, os Lakers acabaram cedendo a virada com o esloveno acertando três cestas e dando uma assistência no fim, fechando o jogo em 109 a 104.

Com o terceiro resultado adverso seguido e o sétimo nos últimos 10 jogos, os Lakers caíram para nono na Conferência Oeste, seis vitórias atrás do rival Clippers. Mesmo cada vez mais distante dos playoffs, LeBron adota discurso otimista para motivar seus companheiros.

“Até que me enterrem a três metros de profundidade, tenho uma chance. Essa é a minha confiança”, afirmou LeBron “Temos de vencer e jogar melhor, mas enquanto tivermos mais jogos para disputar, ainda temos uma chance.”

Westbrook admitiu após a derrota que está devendo nos Lakers. O armador anotou somente 12 pontos e fez um mea-culpa. “Eu preciso ser melhor no geral. O que estou fazendo agora não é bom o suficiente”, reconheceu. “Temos de continuar (lutando). É muito fácil apontar o dedo, mas temos que ficar juntos.”

