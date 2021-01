Dívidas de clubes de futebol são vetadas por Bolsonaro

PUBLICIDADE

Nesta semana o presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, o projeto responsável por realizar a alteração do Estatuto de Defesa do Torcedor que coloca surtos, epidemias e pandemias como justificativas para mudanças em competições.

O presidente, entretanto, vetou a principal razão da proposta, o treco que suspendia o pagamento das parcelas que os clubes devem ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut).

Bolsonaro colocou como justificativa o impacto orçamentário-financeiro. O texto, anteriormente aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, as dívidas deveriam ser pagas a partir de 31 de dezembro de 2020.