Dirigente do Lyon é encontrado inconsciente em casa após facada

Daniel Congré, 40, ex-jogador do Montpellier e nesta terça-feira (10) coordenador esportivo do Lyon, foi encontrado gravemente ferido em casa nesta segunda-feira (9), com uma facada no peito. O estado de saúde do dirigente, de acordo com o jornal Le Parisien, é estável.

O ex-jogador foi socorrido em casa por bombeiros e uma equipe médica. Na sequência, Congré foi encaminhado ao Hospital Universitário de Montpellier.

A polícia iniciou uma investigação sobre o caso. O Le Parisien informou que a promotoria de Montpellier trabalha com a possibilidade de uma tentativa de suicídio.

Daniel Congré atuou como zagueiro e foi revelado pelo Toulouse, clube que defendeu profissionalmente entre 2004 e 2012. Ele também jogou por Montpellier (até 2021) e Dijon (até 2024), antes de encerrar a carreira.

Como jogador, ele também defendeu a seleção francesa nas categorias de base. Daniel Congré se tornou dirigente do Lyon em outubro do ano passado.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.