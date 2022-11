Dinamarca encara a Austrália e sonha em voltar às oitavas de final da Copa

A Austrália passa para as oitavas se vencer a equipe nórdica ou até mesmo com um empate, desde que a Tunísia não derrote a França

Semifinalista da Eurocopa-2020, a Dinamarca tem a obrigação de vencer a Austrália na quarta-feira (30) para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar-2022, mas também precisa ficar atenta ao outro jogo da terceira rodada do Grupo D.

A Dinamarca, que tem apenas um ponto, ultrapassaria a Austrália (3) no segundo lugar em caso de triunfo na partida que será disputada no estádio Al Janoub a partir de 12H00 (Brasília).

Ao mesmo tempo será disputada a outra partida de encerramento da chave, entre a já classificada França (6) e a Tunísia (1), que ainda pode avançar para a segunda fase se derrotar os ‘Bleus’ por mais gols de vantagem que uma eventual vitória dinamarquesa sobre os australianos.

A Austrália passa para as oitavas se vencer a equipe nórdica ou até mesmo com um empate, desde que a Tunísia não derrote a França.

Mas para conquistar a sonhada vaga, os dinamarqueses precisam de sua primeira vitória no Catar, após o empate de 0-0 com a Tunísia e da derrota de 2-1 para a França, com dois gols do astro Kylian Mbappé.

A equipe liderada por Christian Eriksen, que retorna a uma grande competição internacional depois da parada cardíaca que quase o matou em campo na Eurocopa, teve uma boa atuação contra os franceses, mas não foi suficiente para evitar o revés.

Com o desempenho nas duas primeiras rodadas, a Dinamarca tem a obrigação de vencer a terceira partida do primeira fase se deseja retornar às oitavas de final, fase em que foi eliminada, nos pênaltis, no Mundial de 2018 pela vice-campeã Croácia.

Em seis participações em Copas do Mundo, a Dinamarca foi eliminada apenas uma vez (2010) na fase de grupos.

E para evitar que isto volte a acontecer, a seleção escandinava lembra da Eurocopa disputada no ano passado. A Dinamarca perdeu para Finlândia e Bélgica, mas uma vitória sobre a Rússia na terceira rodada foi suficiente para conquistar o segundo lugar do grupo e depois chegar até as semifinais, quando a equipe foi eliminada na prorrogação pela Inglaterra.

“Você não pode esperar apenas apertar um botão e marcar muitos gols”, disse o técnico Kasper Hjulmand. “Mas estávamos com zero ponto após os dois primeiros jogos da Euro, então ainda temos esperança”.

“Esperamos voltar ao caminho da vitória e vencer a próxima partida, mas temos um grande respeito pela Austrália”, destacou.

A Austrália, que foi goleada pela França na primeira rodada (1-4) mas venceu a Tunísia (1-0) na segunda partida, tem mais margem de manobra para a partida de quarta-feira.

Os ‘socceroos’ podem avançar para as oitavas de final apenas com um empate, desde que a Tunísia não derrote a França.

A classificação entre as melhores 16 seleções do planeta igualaria o melhor resultado do país em uma Copa do Mundo: na Alemanha-2006, a geração liderada por Mark Viduka, Harry Kewell e Tim Cahill superou a primeira fase e foi eliminada nas oitavas de final pela futura campeã Itália.

