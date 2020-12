Diego Alves está com lesão muscular e desfalca o Flamengo diante do Fortaleza

O Flamengo “ganhou” um desfalque de última hora para o duelo contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O goleiro Diego Alves sentiu um desconforto muscular na coxa direita e está fora da partida. O jovem Hugo Souza deve ser o titular no duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Diego Alves já havia sentido dores ao cobrar um tiro de meta diante do Bahia, na rodada passada. Chegou a receber tratamento no campo.

No treino final antes do jogo, nesta sexta-feira de Natal, o goleiro reclamou de dores e acabou vetado pelo departamento médico. Assim como o atacante Michael, também com problemas musculares.

Rogério Ceni já não contaria com Gabriel Barbosa e Filipe Luís, suspensos, além de Thiago Maia, machucado. E perde seu “homem de confiança”. O treinador lutou muito para que o goleiro renovasse o contrato e agora o perde no momento de iniciar a caça ao líder

Hugo Souza já deu conta do recado quando foi solicitado. Mas falhou na última vez que jogou. Deve ganhar nova chance, apesar de o treinador não ter descartado a utilização de César.