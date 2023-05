Deputado propõe criar prêmio anual no Rio em homenagem a Pelé

A ideia é que o prêmio seja concedido a dez futebolistas que tenham prestado meritória e destacada na atuação no futebol e/ou promoção dele

O Rei Pelé pode virar um prêmio no Rio de Janeiro. Pedro Ricardo (PP), deputado da Alerj, apresentou o projeto de resolução 94/2023 que institui o Prêmio Rei Pelé. O projeto ainda precisa ser aprovado.

A ideia é que o prêmio seja concedido a dez futebolistas que tenham prestado meritória e destacada na atuação no futebol e/ou promoção dele.

O prêmio seria uma placa com o nome do prêmio e os dizeres: “Conferido pela meritória e destacada atuação no futebol de campo e/ou na promoção deste”.

Pelé virou verbete do dicionário

No mês passado, Pelé teve o seu nome inserido na versão digital do dicionário Michaelis como um verbete.

“pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramarturgia brasileira”, diz o texto sobre o maior jogador da história do futebol.