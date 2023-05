A presença de Dinorah e dos filhos é parte da estratégia dos advogados de Daniel Alves para conseguir a liberdade provisória do jogador

O jogador Daniel Alves completa 40 anos neste sábado (6) e recebeu a visita na prisão da ex-mulher, Dinorah Santana, e de seus dois filhos. Eles entraram em silêncio na prisão Brians 2, em Barcelona, e não falaram com a imprensa, afirmou o jornal As.

A presença de Dinorah e dos filhos é parte da estratégia dos advogados de Daniel Alves para conseguir a liberdade provisória do jogador, de acordo com a publicação.

Eles desembarcaram em Barcelona na última quinta (4) com o objetivo de encontrar uma escola para os dois filhos de Daniel Alves. Além de ex-mulher, Dinorah também é ex-agente do jogador.

Segundo o As, a estratégia da defesa de Daniel Alves é que a ex-mulher e os filhos se mudem para Barcelona para demonstrar que o jogador tem vínculo com o país e não pretende fugir, caso consiga a liberdade provisória. Ele está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro.

Dinorah Santana tem casa própria em Barcelona e se mudaria em definitivo com os filhos a partir de setembro, quando começa o período escolar, diz a publicação.

Os filhos de Daniel Alves, inclusive, já sabem o colégio onde vão estudar: o tradicional e bilíngue St. Peter’s, numa região nobre de Barcelona.

Prisão e separação

Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro acusado de estupro. Ele teria violentado sexualmente uma mulher de 23 anos, numa boate de Barcelona, na madrugada do dia 30 de dezembro do ano passado.

Após a prisão, a então esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz, anunciou a separação. O divórcio, no entanto, ainda não foi concluído. Recentemente, ela disse que ainda fala com o jogador todos os dias.

Joana Sanz escreveu uma mensagem de aniversário para Daniel Alves no Instagram. A modelo afirmou que gostaria de comemorar o aniversário do jogador, mas isso “não foi possível devido a um erro que saiu caro”. Joana completou dizendo estar “confiante que tudo vai dar certo logo”, usando a hashtag “amor incondicional” no fim da publicação.