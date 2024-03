A defesa do ex-jogador Robinho impetrou com o pedido de habeas corpus após a decisão de prisão imeadiata do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os advogados do jogador pretendem tentar a suspensão até que não haja mais recursos para recorrer.

Nesta quarta-feira (20), o STJ determinou que Robinho deve cumprir no Brasil sentença da Justiça da Itália que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo contra uma mulher albanesa.

Advogado de defesa do ex-atleta, José Eduardo Alckmin enxerga que a decisão contraria “o princípio da ampla defesa e do devido processo legal”. Também ressaltou que “existe urgência na apreciação do pedido” devido à iminência da prisão do ex-jogador.

O crime cometido pelo ex-atacante de 40 anos foi cometido em 2013, mas o caso correu em segredo de justiça e Robinho foi condenado somente em 2017. Além dele, outros quatro brasileiros também foram senteciados.

Robinho impetrou recursos, mas foi condenado em todas as instâncias, o último julgamento pela Corte da Itália foi em 2022. A Itália pedia a extradição para o cumprimento da pena no país, mas a lei brasileira não permite. Agora, com a decisão do STJ, Robinho deve cumprir a sentença no sistema penitenciário brasileiro.