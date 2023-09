Defensores do São Paulo lideram estatísticas da Copa do Brasil

Após o sucesso no Maracanã, o técnico Dorival Júnior deve repetir a escalação do São Paulo neste domingo

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O São Paulo chegou à final da Copa do Brasil valorizando a questão coletiva no ataque -foram sete goleadores diferentes desde as quartas de final-, mas a equipe de Dorival Júnior também contou com destaques individuais na defesa.

Três dos quatro titulares da linha defensiva tricolor lideram estatísticas importantes do torneio, que termina neste domingo (24), quando o clube paulista recebe o Flamengo, às 16h (de Brasília). Os dados são da Opta Facts.

Rafinha é um deles. O lateral-direito é o jogador que mais deu passes certos na competição: já contando o duelo do último fim de semana, ele acionou corretamente os companheiros 494 vezes.

Arboleda também se destaca. O equatoriano, que forma a zaga ao lado de Beraldo, lidera no quesito número de cortes desde as oitavas -são 44 rebatidas, 13 a mais do que o vice-líder Murillo, ex-Corinthians.

Caio Paulista fecha a lista. O lateral-esquerdo tomou conta da posição até então ocupada por Welington e encantou Dorival, entre outros motivos, pela força ofensiva. E foi justamente atacando que o atleta faturou um recorde: é quem mais completou dribles (18) desde as oitavas.

O trio deve atuar no Morumbi na grande decisão contra o Flamengo, com Beraldo fechando a linha à frente do goleiro Rafael. O São Paulo venceu o duelo de ida por 1 a 0 e fica com o título até em caso de empate.

ESCALAÇÕES

Após o sucesso no Maracanã, o técnico Dorival Júnior deve repetir a escalação do São Paulo neste domingo. Titulares da partida de ida foram poupados na quarta-feira (20), na disputa contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

O time tricolor deve ir a campo com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas Moura e Calleri.

O Flamengo, por sua vez, se animou com os retornos de Arrascaeta e Luiz Araújo, que participaram dos treinos desta sexta-feira (22). Ambos vinham fazendo um tratamento intensivo para estar à disposição no domingo, e o técnico Jorge Sampaoli já havia admitido a expectativa pelo retorno do jogador uruguaio à escalação.

O time rubro-negro também deve contar com Léo Pereira e Erick Pulgar, que foram poupados na partida contra o Goiás, na quarta-feira, após sentirem dores musculares. Ambos treinaram nesta sexta-feira, e não preocupam a comissão.

Uma possível escalação inicial do Flamengo é: Matheus Cunha (Rossi); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia ou Gabigol), Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Bruno Henrique e Pedro.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Transmissão:TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video