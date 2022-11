De virada, Japão vence a tetracampeã Alemanha

Com a vitória, o Japão assume a primeira colocação do grupo E. A partir de 13h, a bola rola para Costa Rica e Espanha

Alemanha e Japão fizeram suas estreias na Copa do Mundo de 2022 nesta quarta-feira (23), no Estádio Internacional Khalifa, e quebrou tabus. Pela primeira vez, em 22 partidas disputadas em Mundiais, a equipe asiática conquistou uma vitória de virada. Essa foi também a primeira vitória contra a equipe europeia.

Antes da partida começar, a Alemanha protestou contra a FIFA, que proibiu o uso de braçadeira em apoio à comundiade LGBTQIA+. Na foto oficial da equipe, os atletas posaram com a mão na boca.

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

“Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para nos posicionar sobre os valores que defendemos na seleção da Alemanha: diversidade e respeito mútuo. Junto com outras nações, nós queríamos que nossa voz fosse ouvida.” disse a nota lançada pela federação.

O jogo começou, e a tetracampeã tomou a iniciativa, mesmo assim, teve que contar com o auxílio do VAR para anular o gol do Japão, que saiu à frente do placar. Ainda na primeira etapa, depois de um erro do goleiro asiático, Gündogan abriu o placar de pênalti. A Alemanha teve a chance de ir para o intervalo com uma vantagem maior, mas não soube aproveitar.

Na segunda etapa começou a construção da vitória histórica japonesa. Aos 29′, Minamino arriscou o chute de direita já dentro da área, Neuer espalmou e Doan não desperdiçou.

Foto: INA FASSBENDER / AFP

Depois do erro no primeiro tempo que culminou no pênalti, o goleiro Gonda voltou a aparecer bem e operar milagres, impedindo que a Alemanha fizesse o gol.

Até que, quando o relógio marcaba 37 minutos, Asano dominou na entrada da área, passou pela marcação e chutou na saída de Neuer para virar a partida.

A Alemanha até tentou buscar o empate, com direito a ida de goleiro na área no último lance da partida partida, mas não foi o suficiente. Com isso, os japoneses assumem a liderança do Grupo E com três pontos, enquanto a equipe tetracampeã está em último. Espanha e Costa Rica se enfrentam às 13h.