De virada, Egito vence seleção brasileira sub-23 em amistoso pré-olímpico

São Paulo, SP

A seleção brasileira sub-23 não fez sua melhor atuação nesta terça-feira (17), contra o Egito, no segundo amistoso de preparação para as Olimpíadas de Tóquio. A equipe perdeu de virada por 2 a 1, levando dois gols em menos de dez minutos.

O time comandado por André Jardine abriu o placar aos 16 minutos, com Matheus Cunha, em um lance confuso. David Neres recebeu na direita e cruzou para o atacante cabecear. Gad defendeu, a bola bateu na trave, Reinier tentou, e Rodrygo bateu com tudo para o fundo das redes. O VAR interferiu e avisou o árbitro que a bola havia entrado na cabeçada do jogador do Hertha Berlim.

Na segunda etapa, o Egito resolveu ir pra cima, e se aproveitou dos erros brasileiros para virar o placar. Logo aos 2 minutos, Gouad cruzou, e Eleraky surgiu por trás da zaga para empatar.

A virada aconteceu logo depois, com Rayan, em um erro na saída de bola do Brasil. Magdy roubou a bola e deu o passe para Rayan, que bateu na saída do goleiro Daniel.

As substituições de Jardine não fizeram efeito, e, depois de uma vitória sobre a Coréia do Sul por 3 a 1 no primeiro amistoso, o Brasil conheceu sua primeira derrota no período de preparação.

