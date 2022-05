De virada, APCEF/ADEF vence na Liga Feminina de Futsal Feminina

No segundo tempo, a ADEF foi para cima e esbarrou na goleira Lelê que estava em uma tarde inspirada e fez três defesas sensacionais

O time da APCEF/ADEF venceu mais um confronto na Liga Feminina de Futsal (LFF). As meninas do Distrito Federal jogaram em casa e venceram de virada as paranaenses da Associação Desportiva de Telêmaco Borba por 3 x 2.

Fazendo a sua estreia dentro de casa, na principal liga na modalidade do Brasil, as jogadoras comandadas pelo treinador Guina começaram o jogo fazendo marcação meia quadra e procurando o contra-ataque. A estratégia deu certo até os nove minutos quando a ala adversária Duda cobrou lateral e a bola bateu na defesa enganando a goleira da APCE/ADEF.

No segundo tempo, a ADEF foi para cima e esbarrou na goleira Lelê que estava em uma tarde inspirada e fez três defesas sensacionais.

Lideradas pela ala Novinha, as garotas do Distrito Federal não perderam o foco e com paciência seguia construindo boas oportunidades. Aos cinco minutos, Letícia tocou na medida para Novinha empatar.

O gol da virada não demorou. Dois minutos depois a goleira Suzana fez um lançamento na perfeição para a pivô Maria Clara que chutou firme.

As paranaenses de Telêmaco Borba não aceitou a derrota e optou pelo goleiro linha. Com cinco minutos para o fim do jogo o empate veio com a fixa Taila acertando um belo chute de fora da área.

Os minutos finais foram emocionantes. Com dois para o fim do confronto, com o apoio da torcida, a APCEF/ADEF conseguiu o gol da vitória. Letícia em uma jogada individual driblou a marcadora e deixou Ariane na cara do gol para fechar o placar.

Emocionada, a ala Novinha ressaltou que 2022 será um ano diferente para ADEF e que isso já foi apresentado nas três primeiras partidas da NFF.

“A temporada do ano passado foi muito ruim. Estamos na terceira rodada e conquistamos duas vitórias e o melhor é a forma como o time está se comportando. Todas marcando forte e conseguindo criar boas chances de gol”, afirmou.

O próximo jogo da APCEF/ADEF na LFF será no dia 25 contra as meninas do Cia do Norte.