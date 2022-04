De olho na Libertadores, Bragantino deve usar time misto contra o Juventude pelo Brasileiro

Em um total de dez embates, o time da cidade de Caxias do Sul também levou a melhor -cinco vitórias, quatro derrotas e um empate

Juventude e Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 20h, para fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que será realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Em retrospecto, as duas equipes se enfrentaram pela última vez em novembro de 2021, pelo Brasileiro.

No confronto, os gaúchos venceram os paulistas por 1 a 0. Em um total de dez embates, o time da cidade de Caxias do Sul também levou a melhor -cinco vitórias, quatro derrotas e um empate.

O Red Bull Bragantino vem de uma vitória sobre Nacional-URU, por 2 a 0, pela primeira partida da Libertadores. Pensando em um novo triunfo na próxima quarta-feira (14), contra o Vélez Sarsfield, o técnico Maurício Barbieri deve poupar alguns titulares no confronto com o Juventude, pelo Brasileiro.

Com lesão na coxa, o atacante Artur vai ficar de fora do confronto. Por outro lado, a equipe pode contar com as novas contratações anunciadas nesta semana. O lateral-esquero Ramon, ex-Flamengo, e o zagueiro Renan, ex-Palmeiras, podem estrear contra o Juventude.

O rival quer buscar a vitória em sua primeira partida no Brasileiro para passar confiança ao seu torcedor.

O Juventude teve uma campanha ruim no Gauchão e quase foi rebaixado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os jogadores Busanello e Chico devem entrar com titulares no lugar do meia Marlon e o lateral William Matheus, ambos estão com lesões e aos cuidados do departamento médico do clube.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 20h desta segunda-feira (11)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Premiere