Davis brilha e Lakers vencem Pelicans; Celtics levam sufoco, mas superam Hawks

No reencontro com o New Orleans Pelicans, sua ex-equipe, Anthony Davis brilhou e comandou o Los Angeles Lakers na vitória por 123 a 113, no encerramento da rodada de sexta-feira da NBA. O resultado faz com que a franquia da Califórnia, líder absoluta da Conferência Oeste, com 28 vitórias em 35 jogos, aumente ainda mais a distância para os rivais.

Davis foi o dono da partida. Ele anotou 46 pontos, pegou 13 rebotes e foi essencial para o triunfo, conquistado com dificuldade, muito em função da valentia dos Pelicans. LeBron foi modesto na pontuação (17 pontos), mas deu 15 assistências e também conseguiu uma “double-double” – além disso, apanhou oito rebotes. Certeiro nas bolas de três, Danny Green também se destacou, com 25 pontos.

Acostumado a passar da casa dos 40 pontos nesta temporada, James Harden mais uma vez emplacou um “triple-double” e foi o destaque do Houston Rockets no triunfo sobre o Philadelphia 76ers por 118 a 108. O “Barba” registrou 44 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, mas não brilhou sozinho. Teve grande auxílio de Clint Capela, dono de 30 pontos e 14 assistências para o time do Texas, quarto colocado da Oeste.

Vice-líder da Conferência Leste, o Boston Celtics sofreu, mas conseguiu derrotar o Atlanta Hawks em casa. Sem Kemba Walker, gripado, e com Jayson Tatum aquém do que se espera dele – terminou com apenas 13 pontos – o time de Boston começou mal, foi surpreendido pelo jogo intenso do rival, mas se recuperou no final da partida e venceu o lanterna da Leste por 109 a 106.

Se Tatum passou longe de brilhar, Gordon Hayward (18 pontos e seis rebotes) e Jaylen Brown (24 pontos e 10 rebotes) chamaram a responsabilidade no Celtics. Dono de 28 pontos, Trae Young deu trabalho e foi o cestinha da partida. O jovem armador dos Hawks, porém, levou um toco de Daniel Theis em um chute de três no último segundo da partida.

Terceiro colocado da Leste, o Miami Heat sofreu um pane no último quarto e foi derrotado pelo Orlando Magic fora de casa por 105 a 85. O Heat marcou 36 pontos no terceiro quarto, mas desligou no último período, em que fez apenas seis pontos e foi castigado pelos donos da casa. Terrence Ross, com 25 pontos, e Nikola Vucevic, com 20, foram decisivos para o triunfo do Magic

Nos outros dois jogos desta sexta, Damian Lillard e CJ McCollum Portland Trail Blazers combinaram 59 pontos e lideraram o triunfo do Washington Wizards por 122 a 103, e o Phoenix Suns, com uma arrancada no último quarto e grande atuação de Devin Booker, que marcou 38 pontos, superou o New York Knicks por 120 a 112.

Acompanhe os jogos deste sábado da NBA:

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Orlando Magic x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Estadão Conteúdo