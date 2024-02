Daniel Alves: detento revela plano de fuga e protocolo antissuicídio ativado pós-julgamento

Funcionários da prisão de Brians, onde Daniel Alves está detido desde o ano passado, estavam cientes da intenção do jogador em escapar

Julgado no início do mês por acusação de estupro contra uma mulher em Barcelona, Daniel Alves foi acusado por um colega de cela de planejar uma fuga para o Brasil Segundo ele afirmou, a ideia seria executada caso a Justiça espanhola concedesse liberdade provisória ao lateral-direito. O atleta teve quatro pedidos negados. A defesa do jogador sempre alegou nos pedidos para responder em liberdade que ele tinha residência em Barcelona e não iria deixar o país.

De acordo com a jornalista Silvia Álamo, do canal de TV espanhol Telecinco, os funcionários da prisão de Brians, onde Daniel Alves está detido desde o ano passado, estavam cientes da intenção do jogador em escapar da prisão.

O lateral-direito teria, a princípio, contado o plano somente a um companheiro de prisão, mas este o teria traído ao contar os detalhes para outros detentos da cadeia. “Ele estava trabalhando naquele momento na cozinha e estava contando o que Alves havia lhe contado que seu plano era fugir para o Brasil e ele o fez, de propósito, na frente dos agentes penitenciários”, afirmou Sílvia Álamo, durante o programa TardeAR.

O estado emocional de Daniel Alves logo após o fim do julgamento teria preocupado educadores, funcionários e demais presos, segundo relato dado pelo detento ao jornalista. Conforme afirmou, o lateral foi visto “deprimido e desanimado” nas dependências da prisão de Brians.

Por conta disso, a administração prisional precisou acionar um protocolo antissuicídio. “Por medo de que ele se cortasse ou fizesse alguma loucura, ele estava com esse protocolo no dia seguinte ao julgamento”, contou a jornalista ao relatar a revelação do preso.

O julgamento de Daniel Alves durou três dias e foi finalizado no dia 7 de fevereiro. Na audiência do último dia, foram ouvidos peritos forenses, policiais científicos e peritos da defesa, além do próprio atleta. A partir do término, a Corte tem prazo de 20 dias para anunciar a sentença – hoje, dia 18, restam ainda nove para o fim do prazo.