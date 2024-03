Cruzeiro define volta de Marcelo Moreno para fazer jogo de despedida do centroavante

O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira, a “integração” do centroavante Marcelo Moreno com o objetivo de organizar um jogo de despedida

O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira, a “integração” do centroavante Marcelo Moreno com o objetivo de organizar um jogo de despedida para o atleta. O clube vai abrir as portas da Toca da Raposa 2 para que ele entre em forma. Em suas redes sociais, o time mineiro anunciou que o atacante fica com o grupo até o fim do Campeonato Estadual.

“Seja bem-vindo de volta, Flecheiro Azul”. Foi com essa inscrição que o Cruzeiro divulgou a novidade. A postagem conta ainda com uma foto do artilheiro boliviano vestindo a tradicional camisa azul.

Clube e atleta ainda estão em negociações quanto ao jogo em que ele vai pendurar as chuteiras. Por enquanto, a partida ainda não está definida.

Com passagem vitoriosa pela Toca da Raposa, Marcelo Moreno conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2014 e também foi duas vezes campeão mineiro nas edições de 2008 e 2014.

A partir de agora, o “reforço” vai participar dos treinamentos com o elenco profissional. Diretor executivo do Cruzeiro, Pedro Martins falou da homenagem. “O Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez pelo clube. Ele vai ter a despedida digna que merece, com Mineirão lotado em um jogo em sua homenagem”, afirmou.