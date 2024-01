Cruzeiro bate Flamengo com pênalti no VAR e vai à final da Copinha após 17 anos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta segunda-feira (22), na Arena Barueri, e vai em busca do bicampeonato. Com gols de Bruno Alves e Gui Meira, os Crias da Toca conquistaram a vaga na quarta final de Copinha da história do Cruzeiro, campeão em 2007, última vez que chegou à decisão.

O Cruzeiro abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo com Bruno Alves. Jhosefer lançou uma linda bola na área, na cabeça do zagueiro, que cabeceou forte, a bola pegou no travessão e entrou.

O Flamengo não demorou para empatar: aos 13, Victor Silva fez uma bela jogada pela esquerda e rolou para Weliton, que bateu firme, de esquerda e de primeira.

De pênalti, Gui Meira voltou a colocar o Cruzeiro na frente do placar, aos 25 minutos. O camisa 7 veio do banco e assumiu a cobrança.

O Cruzeiro se garante na sua quarta final de Copinha de sua história e agora aguarda Corinthians ou Novorizontino, que disputam a outra vaga logo mais, às 21h30.

Os Garotos do Ninho ficam pelo caminho na semifinal após baixas na equipe: doze jogadores saíram do elenco da Copinha para disputar o Campeonato Carioca, enquanto o time principal finaliza pré-temporada nos Estados Unidos. Seis deles voltaram ao grupo para as fases decisivas da competição.