Cristiano Ronaldo se emociona durante hino de Portugal na Copa do Mundo 2022

Visivelmente emocionado minutos antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2022, diante da Gana, no Estádio 974, Cristiano Ronaldo ficou com os olhos marejados durante a execução do hino oficial do país, denominado “A Portuguesa”.

CR7 postou uma mensagem de motivação em suas redes sociais, na véspera da estreia, comentando sobre suas expectativas acerca do primeiro jogo de Portugal.

“Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força”, disse o astro.

Integrante do elenco português nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, o atacante representará os Lusos pela quinta vez consecutiva, fazendo parte de um seleto grupo de poucos jogadores com o mesmo feito. Caso balance as redes, baterá um novo recorde: o único atleta a marcar em cinco oportunidades na história do torneio.

Esta foi a equipe que Fernando Santos enviou ao confronto: Diogo Costa; João Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias e Raphael Guerreiro; Ruben Neves, Otavio, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols no primeiro jogo do Grupo H (mesmo de Portugal e Gana), realizado nesta quinta-feira (24), às 10h (de Brasília).