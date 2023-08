Cristiano Ronaldo faz dois gols e conquista o primeiro título na Arábia Saudita

Al-Nassr vence o Al-Hilal e ganha a Copa dos Campeões Árabes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Cristiano Ronaldo conquistou neste sábado (12) seu primeiro título no futebol da Arábia Saudita. Com dois gols do astro português, o Al-Nassr derrotou o Al-Hilal por 2 a 1 na prorrogação e ficou com a taça da Copa dos Campeões Árabes.

Essa foi a primeira conquista do astro português desde o final de 2022, quando ele se transferiu para o futebol da Arábia Saudita. Também foi o primeiro caneco do técnico Luís Castro, que trocou o Botafogo pelo Al-Nassr em junho.

O treinador lusitano venceu o confronto direto com o seu compatriota Jorge Jesus, que está à frente do Al-Hilal desde o mês passado.

Os gols da decisão saíram apenas no segundo tempo, depois de uma primeira etapa bastante brigada. O brasileiro Michael, ex-jogador do Flamengo, foi quem inaugurou o placar no estádio King Fahd, em Riade, aos seis minutos.

Na comemoração, ele fez um gesto que ficou tradicionalmente conhecido com Cristiano Ronaldo, que fez cara de quem não gostou muito.

Ainda no tempo regulamentar, o português empatou a partida, aos 29 minutos. Depois, na prorrogação, ele novamente balançou a rede para dar o título a sua equipe.