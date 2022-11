Cristiano Ronaldo e Messi jogam xadrez em ação publicitária antes da Copa

Em peça publicitária da grife francesa Louis Vuitton, o português e o argentino aparecem pensativos, disputando uma partida

Em um momento raro na carreira dos dois, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dois dos maiores craques deste século e principais destaques de seus países na Copa do Mundo no Qatar, foram clicados juntos fora dos gramados.

Em peça publicitária da grife francesa Louis Vuitton, o português e o argentino aparecem pensativos, disputando uma partida de xadrez em um tabuleiro desenhado sobre uma mala.

Pelo posicionamento das peças, Cristiano Ronaldo parece jogar com as brancas, e Messi, com as pretas.

Em suas redes sociais, os dois publicaram a imagem, com comentário. “A vitória é um estado de espírito”, escreveu o camisa 7 de

Portugal. “A vitória está na mente”, escreveu o camisa 10 da Argentina.

Também em rede social, a Louis Vuitton explicou, citando sua “longa tradição na fabricação de baús para os troféus esportivos mais cobiçados do mundo” que a imagem, feita pela fotógrafa Annie Leibovitz, é uma homenagem a “dois dos jogadores de futebol mais talentosos da atualidade”.

Pela idade de cada um, a Copa no Qatar deve ser a última tanto para Cristiano Ronaldo, 37, como para Messi, 35. Os dois, que juntos somam 12 prêmios de melhor jogador do mundo (o argentino sete vezes, o português cinco) tentam uma conquista inédita nas respectivas carreiras.

Apesar de se respeitarem mutuamente, eles não são amigos, o que torna incomuns fotos deles no mesmo ambiente.

Aconteceu em premiações das quais ambos participaram e também em partidas em que se enfrentaram não no xadrez, mas nos gramados -Messi foi por muitos anos atleta do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Nesta Copa, há chance de um encontro em campo, caso Argentina e Portugal avancem no torneio, somente em uma semifinal ou na final.

Na primeira fase, os argentinos, que estão no Grupo C, enfrentam Arábia Saudita, México e Polônia. No Grupo H, os portugueses têm como rivais Coreia do Sul, Gana e Uruguai.