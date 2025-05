Cristiano Ronaldo abre novo ‘capítulo’, ainda desconhecido

A história do astro português Cristiano Ronaldo “ainda está sendo escrita”, como ele mesmo explicou ao anunciar sua saída do Al-Nassr depois de dois anos e meio, mas sem dar pistas sobre seu próximo destino.

Ainda ávido por recordes e títulos, CR7 pode querer jogar o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

Já há rumores sobre qual dos 32 participantes pode ter interesse na contratação do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que chegou ao Al-Nassr no final de dezembro de 2022 para se tornar o primeiro grande nome do a chegar ao Campeonato Saudita, em pleno desenvolvimento.

O português de 40 anos pode tentar participar do Mundial com uma transferência durante uma janela especial aberta pela Fifa de 1º a 10 de junho, com o objetivo de permitir que as equipes participantes inscrevam novos jogadores para o torneio.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, acredita que essa situação pode acontecer, como anunciou há alguns dias: “Ronaldo poderia jogar por uma das equipes. Existem conversas com alguns clubes. Se algum clube analisar a situação e estiver interessado em contratá-lo… Quem sabe?”.

No Marrocos, o mercado de Casablanca já vende camisetas do Wydad AC com o nome do português, algo ainda distante da realidade. Enquanto isso, torcedores e jornalistas que cobrem o dia a dia da equipe usam inteligência artificial para criar montagens de CR7 vestindo a camisa vermelha da “Casa”, maior rival do Raja Casablanca.

Botafogo? Monterrei? Al Hilal?

Contratado recentemente pelo Wydad, o atacante Nordin Amrabat, semifinalista da Copa do Mundo de 2022 com a seleção marroquina, acendeu os rumores em uma declaração ao jornal holandês De Telegraaf.

“O presidente do clube é muito ambicioso e está em negociações com grandes nomes. É verdade que Cristiano Ronaldo é um dos seus alvos”, disse Amrabat.

As especulações que ligam o craque português aos clubes participantes do Mundial com possível interesse em sua contratação repercutem no mundo inteiro.

Um deles é o Botafogo. O clube carioca, atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que está no grupo do Paris Saint-Germain, pode tentar atrair CR7 para o Rio de Janeiro, segundo a imprensa.

O Monterrey, do México, é outro clube apontado como destino para o astro, tendo como carta na manga um reencontro com um velho conhecido: o zagueiro espanhol Sergio Ramos, que foi companheiro do português no Real Madrid.

Ex-clube de Neymar, o Al-Hilal, grande rival do Al-Nassr, vai disputar o Mundial de Clubes e pode fazer uma proposta para CR7, de acordo com a saudita saudita.

Uma série de pretendentes que podem garantir um novo duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O argentino vai participar do torneio da Fifa pelo Inter Miami.

