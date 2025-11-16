Criciúma bate Botafogo-SP, complica rival e encaminha o acesso na Série B

O Criciúma conquistou um resultado importantíssimo na briga pelo acesso à elite do futebol nacional na tarde deste domingo, quando jogando no Heriberto Hülse, em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, superou o Botafogo-SP por 2 a 0 e encaminhou o retorno à Série A.
Com o resultado, o time catarinense foi a 61 pontos, saltou para a terceira colocação e chegará para a última rodada da Série B com dois de vantagem para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4. Do outro lado, o Botafogo se manteve com 41 e agora está empatado em pontos com a Ferroviária, primeiro time na zona de rebaixamento.
A vitória do time sulista ainda manteve um longo tabu no histórico do confronto. O Botafogo-SP não vence o Criciúma fora de casa há 27 anos. A última foi no dia 16 de agosto de 1998, por 3 a 0.
Buscando retornar ao G-4 e depender apenas de si para conquistar o acesso na rodada final, o Criciúma se lançou ao ataque desde o apito inicial e perdeu duas chances com Jonatha Robert entre o primeiro e terceiro minutos de jogo, mas viu sua estratégia surtir efeito.
Aos 10, Jonatha Robert cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo, que mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o time catarinense. Após o gol, o Criciúma passou a administrar mais o resultado e até criou chances com Jonatha Robert e Diego Gonçalves, em chutes de fora da área, mas assim como o Botafogo, não conseguiu encontrar objetividade e a bola não balançou as redes novamente na primeira etapa.
Na volta para o segundo tempo, o time da casa tentou esboçar uma pressão inicial mais uma vez, mas viu o Botafogo crescer em produção e quase empatar duas vezes em tentativas de Gabriel Bispo e Gabriel Barros, mas em ambas o goleiro Alisson evitou o gol.
O jogo então passou a ficar amarrado, com o time paulista dominando a posse de bola, mas não conseguindo chegar ao gol, o que custou caro. Aos 42, João Carlos recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e tocou no canto, para explodir o Heriberto Hülse e garantir a vitória do Criciúma.
As equipes decidem suas vidas na Série B no próximo domingo, quando a partir das 16h30, disputam a 38ª e última rodada da competição nacional. O Criciúma vai até a Arena Pantanal encarar o Cuiabá, que apenas cumpre tabela, enquanto o Botafogo recebe o Avaí, na Arena Nicnet.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 2 X 0 BOTAFOGO-SP
CRICIÚMA – Alisson; Jonathan Lemos (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho (Léo Alaba), Léo Naldi, Gui Lobo (João Carlos), Jhonata Robert (Matheus Trindade) e Felipinho (Luiz Henrique); Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista
BOTAFOGO-SP – Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Guilherme Queiróz), Wesley Dias (Marquinho) e Dramisino (Jean Victor); Gabriel Barros (Leandro Maciel), Léo Gamalho e Jonathan Cafu (Matheus Barbosa). Técnico: Ivan Izzo.
GOLS – Rodrigo, aos 10 minutos do primeiro tempo; João Carlos, aos 42 do segundo.
CARTÕES AMARELOS – Wesley Dias, Léo Gamalho e Jean Victor (Botafogo-SP).
ÁRBITRO – Davi De Oliveira Lacerda (ES).
RENDA – Não divulgada.
PÚBLICO – 19.222 torcedores.
LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).
Estadão Conteúdo