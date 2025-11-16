Makhachev conquista cinturão e iguala recorde de 16 vitórias seguidas de Anderson Silva no UFC

Sem encontrar desafiantes do seu nível entre os pesos leves (até 70 kg) do UFC, Islam Makhachev abdicou do cinturão da categoria, subiu para os meio-médios (até 77 kg) e, na madrugada deste domingo, já conquistou um novo título.
Por decisão unânime dos juízes, o lutador russo dominou a luta e encerrou o curto reinado de seis meses do australiano Jack Della Maddalena, no combate principal do UFC 322, no Madison Square Garden, em Nova York. Com o resultado, Makhachev igualou o recorde de 16 vitórias consecutivas do brasileiro Anderson Silva no UFC.
Em evento que celebrou os 32 anos da organização, o campeão também entrou para uma seleta lista de lutadores que conquistaram cinturões em duas categorias diferentes de peso, ao lado de Henry Cejudo, Daniel Cormier, Randy Couture, Georges St-Pierre, B.J. Penn, Conor McGregor, Jon Jones, Ilia Topuria e do brasileiro Alex Poatan.
“Isso é um sonho. Toda a minha vida eu quis dois cinturões. O cinturão é tão pesado e eu gosto dele”, disse Makhachev, que pediu para fazer sua primeira defesa de título em evento do UFC na Casa Branca, em 2026. “Donald Trump, vamos lá. Abram a Casa Branca. Estou indo”, acrescentou. Desta vez, porém, o presidente dos Estados Unidos não esteve presente no evento.
No combate, o lutador da região do Daguestão aproveitou os 7 kg que ganhou para a nova categoria para dominar Maddalena nas quedas e no solo, sua especialidade, com um “grappling” que neutralizava e frustrava cada vez mais o adversário, que vinha de 18 vitórias consecutivas, com 14 finalizações, e alguns momentos de trocação.
Dominante com a mesma tática durante os cinco rounds, Makhachev não deu chances de reação a Maddalena e conquistou a vitória com triplo 50-45 nas notas dos juízes. Irritado e desapontado, o australiano deixou o octógono sem dar a tradicional entrevista depois da luta.
Na co-luta principal da noite, a chinesa Zhang Weili, que também abriu mão do cinturão no peso-palha para buscar o do peso-mosca, foi dominada por Valentina Schevchenko, que venceu por decisão unânime dos juízes e manteve o título da categoria até 57 kg. Em uma luta de pouca ação, as lutadoras chegaram a ser vaiadas pelo público entre os rounds, mas Valentina aplicou golpes mais fortes e foi melhor no solo para manter o título.
Confira os resultados do UFC 322 em Nova York:
Card principal:
Islam Makhachev venceu Jack Della Maddalena por decisão unânime (evento principal)
Valentina Shevchenko venceu Zhang Weili por decisão unânime (co-luta principal)
Michael Morales venceu Sean Brady por nocaute técnico
Carlos Prates venceu Leon Edwards por nocaute
Benoit Saint Denis venceu Beneil Dariush por nocaute
Card preliminar:
Bo Nickal venceu Rodolfo Vieira por nocaute
Gregory Rodrigues venceu Roman Kopylov por decisão unânime
Erin Blanchfield venceu Tracy Cortez por finalização
Ethyn Ewing venceu Malcolm Wellmaker por decisão unânime
Kyle Daukaus venceu Gerald Meerschaert por finalização
Pat Sabatini venceu Chepe Mariscal por decisão unânime
Fatima Kline venceu Angela Hill por decisão unânime
Baisangur Susurkaev venceu Eric McConico por nocaute
Matheus Camilo venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime
Estadão Conteúdo