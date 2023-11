Criança que viralizou na final da Libertadores visita o CT do Fluminense

Nesta quarta-feira (8), ela foi convidada a visitar o CT do Fluminense e tietou os heróis do título. Luzia foi ao jogo com o pai

SÃO PAULO

(UOL-FOLHAPRESS)

Luzia Isabelly, torcedora do Fluminense de sete anos, viralizou nas redes sociais ao chorar de emoção com o gol do título da Libertadores contra o Boca Juniors.

Nesta quarta-feira (8), ela foi convidada a visitar o CT do Fluminense e tietou os heróis do título. Luzia foi ao jogo com o pai, Diego Paulino, que também é torcedor do Fluminense.

O gol do título da Libertadores foi marcado por John Kennedy. Luzia explodiu em lágrimas com o gol e as imagens viralizaram.

O Fluminense venceu o Boca por 2 a 1 e conquistou sua primeira Copa Libertadores no último sábado (4), no Maracanã.