Coutinho passa por cirurgia bem-sucedida e ficará afastado por 3 meses

O meia brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, foi operado neste sábado (2) de forma bem-sucedida no joelho esquerdo, informou o clube espanhol.

“O tempo de ausência aproximado será de três meses”, acrescentou a equipe catalã, que conta com uma longa lista de jogadores lesionados, entre eles Ansu Fati (joelho) e Gerard Piqué (joelho).

O meia da seleção brasileira sofreu a lesão no empate por 1 a 1 com o Eibar na última terça (29), pelo Campeonato Espanhol.

Coutinho, que entrou em campo no minuto 66, sentiu dores no joelho nos acréscimos do segundo tempo e teve que abandonar o gramado, deixando sua equipe com um jogador a menos até o apito final.

O brasileiro havia ficado afastado por cerca de um mês, entre o final de outubro e o final de novembro, devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O jogador de 28 anos retornou ao Barcelona no fim da temporada passada, após um ano de empréstimo no Bayern de Munique (ALE), e desde então atuou em 14 partidas em todas as competições e marcou três gols.