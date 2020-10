Coritiba anuncia técnico, mas segue com interino contra o Atlético-GO

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

A dois dias de enfrentar o Atlético-GO às 19h deste sábado (31), o Coritiba acertou a contratação do técnico Rodrigo Santana, substituto de Jorginho, que deixou o clube na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Anunciado na noite de quinta (29), Santana não irá estrear à beira do gramado, no entanto, já no compromisso válido pela 19ª rodada. Ele iniciará os trabalhos apenas na segunda (2) e deixará o time a cargo do auxiliar Pachequinho contra os atleticanos.

Além do novo treinador, o Coritiba estará sem o atacante Robson, artilheiro do time na temporada, com dez gols, que cumprirá suspensão. Ao menos três jogadores disputam a vaga no ataque: Cerutti, Nathan e Neílton.

Do outro lado, o comando também será interino, já que Eduardo Souza segue à frente do time rubro-negro desde a saída de Vagner Mancini rumo ao Corinthians. O Atlético vive ao menos situação mais confortável na tabela, com 22 pontos, seis a mais que o Coritiba.

Além disso, o time terá reforços em relação à formação que perdeu para o Internacional na quarta (28), em duelo válido pela Copa do Brasil -parte das novidades não estava inscrita na competição.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Galdezani, Yan Sasse e Giovanni Augusto; Cerutti (Nathan ou Neílton) e Rodrigo Muniz. T.(interino) Pachequinho

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Baralhas, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. T. (interino): Eduardo Souza

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (31)

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere

