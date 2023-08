Corinthians vira sobre Coritiba em 1 minuto e segue invicto para decisão

O jogo seguiu movimentado até o fim, mas os donos da casa confirmaram a virada e a manutenção da invencibilidade que agora é de 11 partidas

O Corinthians venceu o Coritiba de virada por 3 a 1 neste domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gil, Yuri Alberto e Wesley. O Coxa fez o de honra com Murillo (contra).

O Corinthians foi mal no primeiro tempo e saiu atrás no placar, mas fez uma virada relâmpago na etapa final.

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez três mudanças, e o time paulista melhorou. A virada veio com Gil e Yuri nos minutos 7 e 8.

O Corinthians não adormeceu e ampliou com Wesley. O jogo seguiu movimentado até o fim, mas os donos da casa confirmaram a virada e a manutenção da invencibilidade que agora é de 11 partidas.

O Corinthians foi ao 13º lugar, com 23 pontos, enquanto o Coritiba segue na 18ª colocação, com 14. O Corinthians voltará a campo pelo Brasileirão para enfrentar o Cruzeiro, dia 20, no Mineirão, na abertura do returno. No mesmo dia, o Coxa receberá o Flamengo.

Embalado, o Corinthians disputará uma vaga na final da Copa do Brasil contra o São Paulo na quarta-feira, no Morumbi. O Timão venceu por 2 a 1 em casa e tem a vantagem do empate.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Murillo e Fabio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo (Wesley), Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Adson, Ruan Oliveira e Yuri Alberto (Matias Rojas). T.: Vanderlei Luxemburgo

CORITIBA

Gabriel, Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Fransérgio (Andrey), Sebastián Gomez (Lucas Barbosa), Matheus Bianqui (Liziero) e Marcelino Moreno; Diogo Oliveira (Kaio César) e Robson (Ruan Assis). T.: Thiago Kosloski

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 13 de agosto de 2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Fagner e Maycon (Corinthians) e Victor Luis e Henrique (Coritiba)

GOLS

Corinthians: Gil, Yuri Alberto e Wesley, aos 7, 8 e 21 minutos do 2T

Coritiba: Murillo (contra), aos 27 minutos do 1T